Кролики в безопасности: кадры спасения животных из зоопарка в Ростове-на-Дону

В МЧС России сообщили, что пожар был локализован на площади 300 квадратных метров, спасатели продолжают эвакуацию животных.

© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России

Сотрудники экстренных служб вместе с сотрудниками зоопарка в Ростове-на-Дону, где произошел сильный пожар, спасли кроликов. На время ушастых пришлось переселить в мусорные жбаны.

В настоящее время почти 50 человек и 17 единиц спецтехники борются с огнем на территории экзотариума. На данный момент известно, что произошло обрушение кровли здания, где расположен музей.

По данным МЧС России, пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. Спасатели продолжают эвакуацию животных. Информация о пострадавших не поступала.