В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кролики в безопасности: кадры спасения животных из зоопарка в Ростове-на-Дону

Максим Крюков
20:23 26.06.2023
В МЧС России сообщили, что пожар был локализован на площади 300 квадратных метров, спасатели продолжают эвакуацию животных.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
Читайте нас на:

Сотрудники экстренных служб вместе с сотрудниками зоопарка в Ростове-на-Дону, где произошел сильный пожар, спасли кроликов. На время ушастых пришлось переселить в мусорные жбаны.

В настоящее время почти 50 человек и 17 единиц спецтехники борются с огнем на территории экзотариума. На данный момент известно, что произошло обрушение кровли здания, где расположен музей.

По данным МЧС России, пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. Спасатели продолжают эвакуацию животных. Информация о пострадавших не поступала.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:15 В стране и мире
В Кремле анонсировали ряд важных заявлений Путина
20:23 В стране и мире
Видео
Кролики в безопасности: кадры спасения животных из зоопарка в Ростове-на-Дону
19:17 В стране и мире
Аэропорт в Минводах перестал принимать самолеты из-за дефекта взлетно-посадочной полосы
16:43 В стране и мире
Видео
Бывший профессор МФТИ Голубкин получил 12 лет за госизмену
17:17 В стране и мире
Видео
Лавров заявил, что посол США в РФ передавала сигналы о непричастности Вашингтона к попытке мятежа
Популярное
Видео
Костомаров опубликовал первое видео после протезирования
Видео
В Египте обрушился 13-этажный дом
Видео
В Архангельске пассажир выпрыгнул из автобуса на полном ходу
Видео
Опубликованы кадры ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону
Песков назвал гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, слово президента России
Песков сообщил о прекращении уголовного дела против Пригожина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.