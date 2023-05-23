Российский Су-27 предотвратил нарушение границ американскими бомбардировщиками

Российские средства контроля засекли воздушные цели над акваторией Балтийского моря. Ими оказались два американских стратегических бомбардировщика В-1В.

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Российский истребитель Су-27 предотвратил нарушение границ двумя американскими бомбардировщиками В-1В. Об этом рассказали в Минобороны России.

Две цели были обнаружены во вторник 23 мая над акваторией Балтийского моря. Для недопущения нарушения границ Российской Федерации в воздух был поднят Су-27. Экипаж классифицировал цели как бомбардировщики, принадлежащие США, и занял установленную зону дежурства в воздухе, добавили в МО РФ.

Когда иностранные самолеты были удалены от российских границ, истребитель вернулся на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что беспилотники США перестали летать над Черным морем после крушения дрона Reaper. Последний полет американского БПЛА в этом районе был зафиксирован 21 марта.