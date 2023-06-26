В Омске отравились 19 школьников, приехавших на соревнования по пляжному гандболу

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Следственное управление СК РФ по Омской области возбудило уголовное дело по факту пищевого отравления 19 школьников.

Сообщается, что в воскресенье, 25 июня, спортсменов в возрасте 11-17 лет, которые приехали из Новокузнецка в Омск для участия в соревнованиях по пляжному гандболу, госпитализировали с признаками острого пищевого отравления. По данным следствия, несовершеннолетних поселили в гостинице, где было организовано их питание.

Ранее стало известно, что девятиклассники массово отравились после выпускного в Санкт-Петербурге. Торжество, на котором собралось около 90 человек, проходило 24 июня в ресторане на канале Грибоедова. На следующий день школьники, а также некоторые родители и учителя пожаловались на плохое самочувствие.