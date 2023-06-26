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Бывший профессор МФТИ Голубкин получил 12 лет за госизмену

Максим Крюков
16:43 26.06.2023
По данным следствия, физик-теоретик Валерий Голубкин передавал иностранным организациям информацию, в которой содержалась государственная тайна.
© Видео: Мосгорсуд © Фото: Мосгорсуд
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Московский городской суд приговорил бывшего профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену (статья 275 УК РФ). Об этом сообщил телеканал 360.

По версии следствия, физик-теоретик передавал иностранным организациям сведения, которые содержали государственную тайну. Доктор технических наук Валерий Голубкин, который является одним из самых известных специалистов в области гиперзвука, был арестован в апреле 2021 года.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Ростове-на-Дону инженера-конструктора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, который был завербован украинскими спецслужбами. В ведомстве сообщили, что с февраля по апрель 2023 года фигурант дела передавал через мессенджеры информацию о расположении в городе предприятий ОПК, средств ПВО и личного состава российских войск.

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