В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФСБ опубликовала кадры задержания в Ростове работника ОПК, завербованного Украиной

Алексей Курильченко
11:03 24.05.2023
Задержанный передавал Украине данные о предприятиях ОПК и средствах ПВО на территории города.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Читайте нас на:

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли противоправную деятельность инженера-конструктора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону. По данным следствия, подозреваемый выполнял задания украинской разведки.

Как сообщили в службе, с февраля по апрель этого года фигурант дела передавал через мессенджеры данные о расположении в городе предприятий ОПК, средств противовоздушной обороны и личного состава Вооруженных сил РФ. В отношении инженера возбуждено уголовное дело по факту государственной измены в форме шпионажа.

Ранее стало известно, что суд приговорил к 16 годам колонии гражданина Украины Андрея Петкевича. По данным следствия, он занимался вербовкой сотрудников российских оборонных предприятий с целью выведать у них секретную информацию.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:28 В стране и мире
Видео
Нарышкин посоветовал англосаксам «убираться к дьяволу»
11:36 В стране и мире
Бывший СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге обрел нового владельца
11:03 В стране и мире
Видео
ФСБ опубликовала кадры задержания в Ростове работника ОПК, завербованного Украиной
10:10 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что США боятся признания их активным участником украинского кризиса
08:44 В стране и мире
Россия и Китай по итогам переговоров в Пекине подписали пять документов
Популярное
Видео
Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Видео
Китаист Заклязьминская рассказала, в каких сферах Россия и Китай будут успешно сотрудничать
Нижегородский губернатор Никитин сообщил, что прогнозов по выписке Прилепина нет
Адвокат блогера Лерчек заявил, что она и ее муж выплатили все долги по налогам
Актер Алексей Панин объявлен в розыск
В Минобороны России назвали потери украинских боевиков на Артемовском направлении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.