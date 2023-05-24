ФСБ опубликовала кадры задержания в Ростове работника ОПК, завербованного Украиной

Задержанный передавал Украине данные о предприятиях ОПК и средствах ПВО на территории города.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли противоправную деятельность инженера-конструктора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону. По данным следствия, подозреваемый выполнял задания украинской разведки.

Как сообщили в службе, с февраля по апрель этого года фигурант дела передавал через мессенджеры данные о расположении в городе предприятий ОПК, средств противовоздушной обороны и личного состава Вооруженных сил РФ. В отношении инженера возбуждено уголовное дело по факту государственной измены в форме шпионажа.

Ранее стало известно, что суд приговорил к 16 годам колонии гражданина Украины Андрея Петкевича. По данным следствия, он занимался вербовкой сотрудников российских оборонных предприятий с целью выведать у них секретную информацию.