В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Маск подтвердил планы переименования Twitter в X

Дмитрий Трунов
06:16 02.06.2023
Ранее миллиардер говорил, что верит в описательные бренды, а Х «может значить что угодно».
Маск подтвердил планы переименования Twitter в X
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Глава компании Twitter Илон Маск подтвердил планы по ребрендингу социальной сети. Такую публикацию он разместил в четверг в этой соцсети.

На смену нынешнему названию и логотипу в виде синей птички может прийти буква Х. Маск подтвердил эту информацию в комментарии к посту издания T(w)itter Daily News. Там цитировалось интервью с бизнесменом, где тот говорит о названии «Х» для Twitter.

Маск ответил коротко: «Это правда», не приводя деталей. Ранее миллиардер говорил, что верит в описательные бренды, а Х «может значить что угодно».

Ранее сообщалось о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp. Маска. Предполагается, что соцсеть может быть переименована из-за расширения ее функционала. Бизнесмен говорил, что изначальный концепт соцсети для обмена короткими сообщениями ему не близок. Twitter движется к тому, чтобы стать платформой для размещения видео, фото и текстов крупного формата.

Ранее сообщалось о том, что в Евросоюзе могут заблокировать Twitter, если соцсеть не будет «бороться с дезинформацией». Маск сильно либерализовал политику компании в отношении размещения информации после ее покупки.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:27 В стране и мире
Госдеп США заявил о прекращении передачи России информации в рамках ДСНВ
21:39 В стране и мире
Видео
Путин поддержал желание Воробьева переизбраться на пост губернатора Подмосковья
21:53 В стране и мире
Видео
Торговля без границ: как мексиканские картели получили оружие, предназначенное для Киева
20:46 В стране и мире
Видео
Награжденный орденом Мужества мэр Шебекино рассказал о звонке Путина
20:33 Армия
В Минобороны РФ назвали число атаковавших Шебекино украинских террористов
Популярное
Видео
Путин сказал, что Дед Мороз главнее его
Видео
Чернышенко перед Мишустиным кинул на пол российский планшет
Телеканал из США выдал рухнувший дом в Айове за последствия атаки дрона в Москве
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
В Латвии выбрали гомосексуалиста президентом страны
Видео
В Омске автобус снес инспектора ГИБДД и остановленного им водителя
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.