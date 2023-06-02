Маск подтвердил планы переименования Twitter в X

Ранее миллиардер говорил, что верит в описательные бренды, а Х «может значить что угодно».

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Глава компании Twitter Илон Маск подтвердил планы по ребрендингу социальной сети. Такую публикацию он разместил в четверг в этой соцсети.

На смену нынешнему названию и логотипу в виде синей птички может прийти буква Х. Маск подтвердил эту информацию в комментарии к посту издания T(w)itter Daily News. Там цитировалось интервью с бизнесменом, где тот говорит о названии «Х» для Twitter.

Маск ответил коротко: «Это правда», не приводя деталей. Ранее миллиардер говорил, что верит в описательные бренды, а Х «может значить что угодно».

Ранее сообщалось о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp. Маска. Предполагается, что соцсеть может быть переименована из-за расширения ее функционала. Бизнесмен говорил, что изначальный концепт соцсети для обмена короткими сообщениями ему не близок. Twitter движется к тому, чтобы стать платформой для размещения видео, фото и текстов крупного формата.

Ранее сообщалось о том, что в Евросоюзе могут заблокировать Twitter, если соцсеть не будет «бороться с дезинформацией». Маск сильно либерализовал политику компании в отношении размещения информации после ее покупки.