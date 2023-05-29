В Евросоюзе могут заблокировать Twitter
В ЕС с 25 августа этого года могут запретить Twitter, если соцсеть не будет следовать европейским требованиям в отношении борьбы с дезинформацией. Об этом в эфире радио France Info заявил министр-делегат по цифровому переходу и телекоммуникациям Франции Жан-Ноэль Барро.
«Twitter будет запрещен в Евросоюзе, если он не будет соответствовать нашим правилам», - сказал чиновник.
Барро напомнил, что с 25 августа в Европейском союзе крупные онлайн-площадки будут обязаны бороться с дезинформацией. К этому времени Twitter должен соответствовать новым правилам.
«Если Twitter не будет следовать этим правилам, он больше не будет приветствоваться в Европе», - заявил министр-делегат.
Напомним, в прошлом году владельца Twitter Илона Маска призвали обеспечить соблюдение прав человека в социальной сети. С таким посылом к миллиардеру обратился верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк.
«Я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством», - сказал глава УВКПЧ ООН.
По словам Фолькера Тюрка, в Twitter должны понимать вред, связанный с платформой, и предпринимать шаги для его устранения.