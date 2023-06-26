Дюмин заявил, что Россия должна в кратчайшие сроки начать применять новые технологии
Также Алексей Дюмин отметил тесное взаимодействие между всеми институтами развития.
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил о необходимости применять новые технологии в кратчайшие сроки.
«Мы оказались в достаточно жестких, непростых условиях, когда те процессы, о которых мы не задумывались, те технологии, которые нам понятны, но до конца не изучены, мы должны в кратчайшие сроки наращивать и применять», - сказал он «Звезде».
Также губернатор Тульской области отметил тесное взаимодействие между всеми институтами развития - в судостроении, авиации, микроэлектронике и ОПК.
Накануне Дюмин посетил именной батальон «Тула», сформированный из военнослужащих, заключивших контракт.