В стране и мире Дюмин заявил, что Россия должна в кратчайшие сроки начать применять новые технологии Андрей Аркадьев Также Алексей Дюмин отметил тесное взаимодействие между всеми институтами развития. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил о необходимости применять новые технологии в кратчайшие сроки. «Мы оказались в достаточно жестких, непростых условиях, когда те процессы, о которых мы не задумывались, те технологии, которые нам понятны, но до конца не изучены, мы должны в кратчайшие сроки наращивать и применять», - сказал он «Звезде». Также губернатор Тульской области отметил тесное взаимодействие между всеми институтами развития - в судостроении, авиации, микроэлектронике и ОПК. Накануне Дюмин посетил именной батальон «Тула», сформированный из военнослужащих, заключивших контракт. Экспертное мнение и аналитика