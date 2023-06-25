Губернатор Тульской области Дюмин посетил именной батальон «Тула»

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил именной батальон «Тула», сформированный из военнослужащих, заключивших контракт. Он поблагодарил бойцов за то, что встали на защиту Родины.

«Вам большое спасибо за настоящий мужской поступок, непростой, ответственный. Низкий поклон вашим родителям, вашим родным и близким, которые с пониманием отнеслись к вашему выбору», - отметил он.

Дюмин отметил, что готовить бойцов будут опытные инструкторы элитных подразделений ВС РФ.

Также губернатор региона передал бойцам более 70 наименований техники и экипировки. В этот перечень включены аптечки, обмундирование, предметы для организации быта в полевых условиях, а также квадрокоптеры и девять автомобилей.

«От себя лично и от всех жителей Тульской области хочу сказать вам спасибо за то, что откликнулись на призыв Родины», - подытожил Дюмин.

Ранее губернатор Тульской области посетил вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой реабилитационный центр «Перезагрузка». В этом центре военнослужащие могут не только пройти реабилитацию, но и освоить новую специальность или попробовать себя в паралимпийских видах спорта.