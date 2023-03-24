112: Костомарову ампутировали все пальцы левой руки

Как уточняется, операция прошла сегодня утром.

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Фигурист, олимпийский чемпион 2006 года по танцам на льду Роман Костомаров пережил ампутацию всех пальцев левой руки, передает Telegram-канал 112.

Как утверждается, операция прошла утром сегодня, 24 марта. Врачам удалось убрать все ткани, которые были поражены.

Также было добавлено, что медики нашли у 46-летнего спортсмена большие проблемы с печенью, которые возникли из-за того, что Костомаров применял много сильных препаратов.

Накануне сообщалось, что фигуристу пришлось ампутировать пальцы на левой руку из-за того, что они начали чернеть.