Инженеры-артиллеристы из Пензы получили дипломы об окончании вуза

Дипломы получили почти 180 человек, среди них более полусотни иностранцев из ближнего и дальнего зарубежья.

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Выпускники Пензенского артиллерийского инженерного института получили дипломы об окончании вуза. Это филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева, в этот день он отметил юбилей.

Восемьдесят лет там готовят военных инженеров - специалистов по эксплуатации и ремонту ракетно-артиллерийского вооружения. В этом году дипломы получили почти 180 человек, среди них более полусотни иностранцев - представителей государств-партнеров России из ближнего и дальнего зарубежья. Завершилось мероприятие церемонией прощания с Боевым Знаменем института.

А накануне торжественная церемония выпуска офицеров Военного института физической культуры прошла на Соборной площади Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Дипломы об окончании обучения и нагрудные знаки о высшем образовании выпускникам вручили начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков и начальник ВИФК генерал-майор Олег Боцман.