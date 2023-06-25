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На Соборной площади Петропавловской крепости в Петербурге состоялся выпуск офицеров ВИФК

10:26 25.06.2023
По традиции золотые медалисты получили право произвести полуденный пушечный залп со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
На Соборной площади Петропавловской крепости в Петербурге состоялся выпуск офицеров ВИФК
© Фото: Минобороны России
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Торжественная церемония выпуска офицеров Военного института физической культуры прошла на Соборной площади Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Дипломы об окончании обучения и нагрудные знаки о высшем образовании выпускникам вручили начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков и начальник ВИФК генерал-майор Олег Боцман.

«Современное поколение выпускников достойно своих славных предков. Выпускники института несут службу во всех точках нашей необъятной Родины и за ее пределами, с честью выполняя боевые и специальные задачи по защите Отечества зачастую с риском для жизни», - сказал полковник Андрей Зыков.

Он отметил, что содержание работы выпускников института направлено на физическую подготовку военнослужащих для успешного выполнения ими боевых задач, развитие у воинов необходимых физических качеств и специальных навыков, а также воспитание несокрушимого воинского духа.

«Как показывает опыт боевых действий современное оружие ничего не стоит, если им не владеют профессиональные, мотивированные и физически развитые воины», - подчеркнул Зыков.

Среди выпускников ВИФК победители и призеры чемпионатов и кубков России, Европы, мира, различных международных соревнований и турниров Вооруженных Сил. В строю 31 мастер спорта России, многие из выпускников удостоены этого звания в двух и более спортивных дисциплинах.

Дипломы об окончании вуза и нагрудные знаки о высшем образовании получили и выпускники из иностранных государств, таких как Азербайджан, Абхазия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Экваториальная Гвинея.

Также дипломы об окончании Института вручили адъюнктам, кандидатам педагогических наук и военным специалистам по физической культуре среднего профессионального образования.
В строю выпускников и воспитанники Кадетского корпуса (спортивной школы) Военного института физической культуры. Кадетам - выпускникам вручены знаки об окончании Кадетского корпуса, многие из них уже мастера спорта и кандидаты в мастера спорта России.

В рамках торжественного мероприятия молодые офицеры совершили ритуал прощания с Боевым знаменем института, возложили цветы к могиле императора Петра Великого, а в полдень золотые медалисты произвели пушечный залп со стены Нарышкина Петропавловской крепости.

История Военного института физической культуры берет свое начало с 17 мая 1909 года, когда остро встал вопрос о создании высшего военно-учебного заведения, которое занималось бы подготовкой военно-физкультурных кадров для армии и флота. Именно в этот день Высочайшим повелением императора Николая II учреждена Главная гимнастическо-фехтовальная школа.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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