ВС РФ отразили две атаки украинских боевиков на Запорожском направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военные отразили две атаки киевских формирований, наступавших в районе Приютного. В ходе боев противник понес потери как в живой силе, так и в военной технике, уточнил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Также он сообщил об отражении попытки украинских националистов провести разведку боем в районе Новоданиловки. Украинские вооруженные формирования отступили с потерями.

Кроме того, российская артиллерия уничтожила два автомобиля с боевиками, машину связи и буксируемую гаубицу в районе Каменского. Начальник пресс-центра сообщил и о ликвидации узла связи ВСУ в районе Малой Токмачки, а около Преображенки - гаубицы «Мста-Б».

Также Минобороны России показало кадры уничтожения украинской бронетехники вертолетом Ка-52 «Аллигатор».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.