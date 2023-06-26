Мантуров заявил, что торговые предприятия в минувшие выходные работали слаженно

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В минувшие выходные предприятия промышленности и торговли отработали слаженно. Об этом заявил заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Невзирая на внештатный характер ситуации, каких-либо инцидентов не допущено», - сказал он во время совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам Дениса Мантурова, под особый контроль взяли организации, деятельность которых сопряжена с рисками техногенных аварий. На случай обострения ситуации были подготовлены эвакуационные команды.

Также министр отметил, что в моменте фиксировали повышенный спрос на отдельные группы товаров. Это касалось Ростовской и Воронежской областей.

Напомним, Михаил Мишустин отметил, что правительство во время попытки дестабилизации ситуации действовало слаженно. По его словам, все министры находились на своих местах и действовали под руководством президента.