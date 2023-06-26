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Мишустин: правительство действовало слаженно во время попытки дестабилизации ситуации в РФ

Тимур Шерзад
12:45 26.06.2023
По словам председателя правительства России, главы министерств находились на своих местах и действовали под руководством президента, чтобы сохранить стабильность.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что главы министерств находились на своих местах во время попытки дестабилизации ситуации в стране. 

«Страна столкнулась с очередным вызовом, была попытка дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России, члены Правительства находились на своих местах, под руководством президента действовали слаженно, четко, на всех уровнях сохраняли стабильность ситуации», - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами. 

Михаил Мишустин также отметил, что против страны сконцентрированы усилия Запада. Страна проходит через важный этап своей истории в борьбе за свое право суверенно выбирать свой путь развития и принимать самостоятельные решения. 

Ранее Мишустин заявил о необходимости наращивать строительство самолетов Ту-214.

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