Мишустин: правительство действовало слаженно во время попытки дестабилизации ситуации в РФ
Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что главы министерств находились на своих местах во время попытки дестабилизации ситуации в стране.
«Страна столкнулась с очередным вызовом, была попытка дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России, члены Правительства находились на своих местах, под руководством президента действовали слаженно, четко, на всех уровнях сохраняли стабильность ситуации», - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Михаил Мишустин также отметил, что против страны сконцентрированы усилия Запада. Страна проходит через важный этап своей истории в борьбе за свое право суверенно выбирать свой путь развития и принимать самостоятельные решения.
Ранее Мишустин заявил о необходимости наращивать строительство самолетов Ту-214.