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Германия больше не может делать дополнительные взносы в бюджет ЕС из-за помощи Киеву

Максим Крюков
14:24 16.06.2023
Министр финансов ФРГ заявил, что из-за помощи Украине долгосрочный бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы «доведен до максимума».
Германия больше не может делать дополнительные взносы в бюджет ЕС из-за помощи Киеву
© Фото: Christoph Soeder, dpa, GlobalLookPress
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Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что у страны больше нет возможности для дополнительных выплат в бюджет Евросоюза из-за оказания помощи киевскому режиму.

«Ввиду необходимых сокращений нашего национального бюджета в настоящее время мы не можем делать какие-либо дополнительные взносы в бюджет Европейского союза», - передает его слова немецкая газета Welt.

Министр отметил, что из-за помощи Украине долгосрочный бюджет европейского объединения на 2021-2027 годы «доведен до максимума». Сообщается, что в настоящее время проект бюджета находится на рассмотрении Европейской комиссии. На следующей неделе ЕК намерена представить результаты этого рассмотрения.

В пятницу в Люксембурге запланирована встреча министров финансов Евросоюза. Ожидается, что они обсудят планы реформирования долговых правил союза.

Ранее федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». По его словам, немецкие власти вместе со странами Балтии, Евросоюзом и своими международными партнерами будут продолжать «твердо стоять на стороне Украины» и оказывать ей помощь.

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