Российские военнослужащие спасли церковные реликвии в ДНР

Разведчики Восточного военного округа не только успешно выполняют боевые задачи, но и помогают сохранить церковные реликвии.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Каждую минуту с риском для жизни разведчики Восточного военного округа выполняют боевые задачи. Под удар противника часто попадают православные храмы.

«Увидели церковь, ее обстреливали артиллерией, танками. Решили зайти с напарником, минут 30, наверное, затишье было. Увидели, что все пристреляно, дымит, увидели иконы», - рассказал снайпер-разведчик с позывным Лис.

Кровля пробита, фрески посечены осколками, остались следы пожаров, церковь в эпицентре боевых действий. Украинские националисты бьют по ней прямой наводкой.

«Увидели батюшку, объяснили ситуацию. Он объяснил, что они сами пройти не могут, так как населенный пункт постоянно обстреливается ВСУ. Попросил нас, мы с напарником взяли ткани, наделали сумок, взяли 20-30 икон и отнесли в монастырь», - пояснил Лис.

Монахи приняли иконы и церковные книги на хранение. Все это вернется на прежнее место, когда разрушенная церковь будет восстановлена. Храм монастыря тоже в зоне боевых действий. В здании нет российских военных, но боевики расстреливают его, методично, каждый день, словно он бельмо на глазу для националистов.

Свято-Троицкий храм Мариуполя тоже пострадал. Стены посечены осколками, кровля пробита, в крышу попала мина. Ремонт запланирован, все работы пройдут до конца лета. В Мариуполе от действий националистов пострадали десятки религиозных сооружений.

«Как только закончились боевые действия, храмы тут же начали ремонтировать. Я могу сказать про храм, который у нас на Черемушках, он был полностью сгоревший, и питерцы - наш город побратим - полностью восстановили этот храм», - поделилась жительница Мариуполя Татьяна.

В восстановлении города участвуют едва ли не все российские регионы. Рядом со строителями из Адыгеи луганские электрики заканчивают работу.

Между тем в пресс-центре группировки «Восток» заявили об отражении двух атак противника на Запорожском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.