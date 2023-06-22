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Мишустин заявил о необходимости наращивать строительство Ту-214

Анастасия Бобылева
15:17 22.06.2023
Премьер-министр России Мишустин на совещании по развитию авиаотрасли предложил обсудить ближайшие планы и вопросы финансирования направления.
Мишустин заявил о необходимости наращивать строительство Ту-214
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил наращивать строительство среднемагистрального узкофюзеляжного двухдвигательного пассажирского самолета Ту-214. Об этом он сказал в ходе совещания по развитию авиаотрасли.

«Важно активно наращивать строительство таких лайнеров. Сегодня обсудим дальнейшие шаги по поддержке в том числе проекта, а также вопросы расширения направления и необходимого для этого дополнительного финансирования», - цитирует премьер-министра РИА Новости.

По словам Мишустина, с 2025 года Казанский авиазавод сможет выпускать десять Ту-214 ежегодно. Он также отметил, что сами пилоты не сомневаются в надежности самолета.

Также премьер-министр РФ напомнил о специальной госпрограмме, на мероприятия которой в 2023 году выделили 40,5 миллиарда рублей и столько же средств выделят на следующий год. Деньги используют для модернизации производств и инженерных центров, для создания новых двигателей и реализации других важных проектов.

Ранее на летно-испытательную станцию передали первый опытный образец пассажирского ближнемагистрального самолета SSJ-New. Он был построен в Комсомольске-на-Амуре в производственном центре корпорации «Иркут».

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