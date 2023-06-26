Столтенберг назвал ситуацию с ЧВК «Вагнер» внутренним делом России

По его словам, в НАТО внимательно следят за ситуацией в РФ.

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Ситуация, сложившаяся в минувшие выходные из-за действий ЧВК «Вагнер», является внутренним делом России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом, по его словам, в Североатлантическом альянсе следят за ситуацией в РФ.

«События выходных - это внутреннее дело России», - цитирует Reuters слова Столтенберга.

Напомним, в субботу вечером стало известно об урегулировании ситуации с ЧВК «Вагнер». Бойцы компании вернулись в свои лагеря.

Сегодня в Москве, Московской и Воронежской областях отменили режим контртеррористической операции. Все действовавшие на территории субъектов временные ограничения сняты.