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Столтенберг назвал ситуацию с ЧВК «Вагнер» внутренним делом России

Сергей Лебедев
12:29 26.06.2023
По его словам, в НАТО внимательно следят за ситуацией в РФ.
Столтенберг назвал ситуацию с ЧВК «Вагнер» внутренним делом России
© Фото: IMAGO, Emmi Korhonen, GlobalLookPress
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Ситуация, сложившаяся в минувшие выходные из-за действий ЧВК «Вагнер», является внутренним делом России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом, по его словам, в Североатлантическом альянсе следят за ситуацией в РФ.

«События выходных - это внутреннее дело России», - цитирует Reuters слова Столтенберга.

Напомним, в субботу вечером стало известно об урегулировании ситуации с ЧВК «Вагнер». Бойцы компании вернулись в свои лагеря.

Сегодня в Москве, Московской и Воронежской областях отменили режим контртеррористической операции. Все действовавшие на территории субъектов временные ограничения сняты.

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