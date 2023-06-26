В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сальдо опроверг данные о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра под Антоновским мостом

Андрей Аркадьев
12:29 26.06.2023
Отдельные мелкие группы противника в последние три дня пытались переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом, но были уничтожены, уточнил Владимир Сальдо.
© Видео: Минобороны России © Фото: SALDO_VGA, Telegram
Читайте нас на:

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложью информацию Киева о том, что украинские формирования закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. Он признал, что отдельные группы безуспешно пытались попасть на другой берег реки, но ударами ВС РФ были ликвидированы.

«Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Там они и были уничтожены нашими военными, как крысы в мышеловке», - написал он у себя в Telegram-канале.

Сальдо не исключил, что командование продолжит отправлять под Антоновский мост украинцев «как мясо на убой», однако предупредил, что всех их ожидает та же участь, какая уже постигла попытавшихся это сделать. Он напомнил, что российские военнослужащие находятся на своих позициях и готовы уничтожать противника.

Между тем взятый в плен украинец Андрей Оранюк раскритиковал подготовку во Франции и сравнил ее с пребыванием в тюрьме.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:45 В стране и мире
Видео
Мишустин: правительство действовало слаженно во время попытки дестабилизации ситуации в РФ
11:52 В стране и мире
Видео
ФСБ сообщила о задержании двух жителей Крыма, передававших информацию врагу
11:38 В стране и мире
В России приставы должны будут закрывать дела в течение трех дней после оплаты долга
11:09 Вопросы истории
СВР: глобалистские элиты вывезут святые мощи из Киево-Печерской лавры для европейских музеев
10:49 В стране и мире
Видео
Боррель заявил, что Совет ЕС одобрит расширение военной помощи Киеву на 3,5 млрд евро
Популярное
В США при обрушении железнодорожного моста в реку упали вагоны с нефтепродуктами
Видео
Опубликованы кадры ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону
Песков назвал гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, слово президента России
Песков сообщил о прекращении уголовного дела против Пригожина
В мэрии сообщили, что 26 июня остается нерабочим днем в Москве
Видео
Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться и не играть на руку противнику
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.