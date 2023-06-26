Сальдо опроверг данные о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра под Антоновским мостом

Отдельные мелкие группы противника в последние три дня пытались переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом, но были уничтожены, уточнил Владимир Сальдо.

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Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложью информацию Киева о том, что украинские формирования закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. Он признал, что отдельные группы безуспешно пытались попасть на другой берег реки, но ударами ВС РФ были ликвидированы.

«Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Там они и были уничтожены нашими военными, как крысы в мышеловке», - написал он у себя в Telegram-канале.

Сальдо не исключил, что командование продолжит отправлять под Антоновский мост украинцев «как мясо на убой», однако предупредил, что всех их ожидает та же участь, какая уже постигла попытавшихся это сделать. Он напомнил, что российские военнослужащие находятся на своих позициях и готовы уничтожать противника.

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