Пленный украинец Оранюк сравнил обучение во Франции с пребыванием в тюрьме
Взятый в плен российскими бойцами украинец Андрей Оранюк раскритиковал подготовку в населенном пункте под Парижем и сравнил ее с пребыванием в тюрьме.
По его словам, практических навыков, необходимых в боях, толком не давали, но постоянно водили под конвоем. Видеозапись беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.
«Водили под конвоем, сзади конвой, спереди конвой. "Подай", "Не мешай" - вот такие вещи говорили. Нас там ничему толком не учили. Раз позволили пострелять, да и то холостыми патронами», - рассказал Оранюк.
Мужчина признался, что на проходивших во Франции занятиях им постоянно внушали, что Россия - это агрессор. Кроме того, украинцам давали препараты, после которых появлялись бодрость и активность. Это состояние было временным, оно сменялось вялостью и усталостью.
Другой украинец, Андрей Тлустяк, рассказал, что психологи во время обучения во Франции призывали его убить как можно больше русских.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.