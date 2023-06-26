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Пленный украинец Оранюк сравнил обучение во Франции с пребыванием в тюрьме

11:39 26.06.2023
Также, по словам Андрея Оранюка, во Франции давали пилюли, без которых он ощущал усталость.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Взятый в плен российскими бойцами украинец Андрей Оранюк раскритиковал подготовку в населенном пункте под Парижем и сравнил ее с пребыванием в тюрьме.

По его словам, практических навыков, необходимых в боях, толком не давали, но постоянно водили под конвоем. Видеозапись беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.

«Водили под конвоем, сзади конвой, спереди конвой. "Подай", "Не мешай" - вот такие вещи говорили. Нас там ничему толком не учили. Раз позволили пострелять, да и то холостыми патронами», - рассказал Оранюк.

Мужчина признался, что на проходивших во Франции занятиях им постоянно внушали, что Россия - это агрессор. Кроме того, украинцам давали препараты, после которых появлялись бодрость и активность. Это состояние было временным, оно сменялось вялостью и усталостью.

Другой украинец, Андрей Тлустяк, рассказал, что психологи во время обучения во Франции призывали его убить как можно больше русских.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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