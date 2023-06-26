Пленный украинец Тлустяк: французские психологи призывали его убить как можно больше русских

Андрей Тлустяк заявил, что, несмотря на подготовку в стране НАТО, его подразделение все равно ничего не смогло противопоставить штурмовым группам ВС РФ, которые действовали четко и слаженно.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Андрей Тлустяк рассказал, что психологи во время обучения во Франции призывали его убить как можно больше русских. Видео беседы с пленным предоставило Минобороны России.

Тлустяк заявил, что, несмотря на подготовку в стране НАТО, его подразделение все равно ничего не смогло противопоставить штурмовым группам ВС РФ, которые действовали четко и слаженно.

По словам пленного, в его подразделении был крайне низкий боевой дух. Все хотели сдаться российским войскам, но не все успевали сделать это из-за превосходства Вооруженных сил России в артиллерии. Тлустяк упомянул, что по этой причине в рядах неприятеля наблюдаются большие потери.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.