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Экономист Марголин предрек скорое падение курса доллара

Сергей Лебедев
11:25 26.06.2023
По словам эксперта, нет фундаментальных предпосылок, которые бы работали на ослабление рубля.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Уже в ближайшие дни обменный курс рубля может вернуться к своим прежним значениям. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил проректор РАНХиГС, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин. 

«Обменный курс, как мне кажется, вернется к своим значениям по состоянию на четверг-пятницу. Четких рамок нет. Но ясно, что не существует фундаментальных предпосылок, которые работали бы на ослабление курса рубля и его удержание на тех значениях, которые появились под влиянием событий, происходивших пару дней назад», - отметил эксперт.

Андрей Марголин отметил, что колебания курса всегда происходят на фоне непредсказуемых событий. Сложившаяся на днях ситуация, по его словам, как раз относится к тем самым непредсказуемым событиям.

Напомним, сегодня в начале валютных торгов на Московской бирже курс доллара превысил 87 рублей. При этом курс евро преодолел отметку в 95 рублей.

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