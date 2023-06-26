Впервые с 29 марта 2022 года курс доллара превысил 87 рублей

На данный момент рубль уже отыграл большую часть утреннего падения.

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В понедельник в начале валютных торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 29 марта прошлого года превысил 87 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что курс евро преодолел отметку в 95 рублей. На данный момент рубль уже отыграл большую часть утреннего падения.

Ранее стало известно, что иностранные инвесторы могли вывести из России 36 миллиардов долларов. Об этом «Звезде» заявил аналитик Максим Осадчий.

По данным Банка России, с марта 2022 года по март 2023 года уходящие из РФ компании совершили 200 сделок по продаже активов. Только 20% продали активы стоимостью свыше 100 миллионов долларов.