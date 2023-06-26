Минобороны России показало кадры уничтожения украинской бронетехники «Аллигатором»
Российский вертолет Ка-52 уничтожил бронетранспортер неприятеля вместе с экипажем на Запорожском направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало уничтожение украинской бронетехники экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор».
Летчики армейской авиации обнаружили выдвижение бронетехники неприятеля на Запорожском направлении.
После этого по врагу был нанесен удар управляемой ракетой. Как заявили в МО РФ, бронетранспортер противника был уничтожен вместе с экипажем.
Ранее «Звезда» показала, как уничтожает врага на Северском направлении танковый батальон «Август».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.