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«Холодная ярость»: как уничтожает врага на Северском направлении танковый батальон «Август»

Игорь Лапик
06:45 26.06.2023
Наши танкисты громят технику и укрепления противника в Белогоровке.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Для съемок этого репортажа мне доверили командирское место. Сам командир сел на место наводчика. Работает автомат заряжания, бьем с закрытой огневой позиции. До неприятеля несколько километров. Адреналин ощущается. Здесь нужно сидеть очень компактно, не размахивать руками, особенно левой, потому что тут - казенник, автомат заряжания. Прямо передо мной находится пулемет. Ну и очень интересно, что за стрельбой, за орудием можно наблюдать прямо из триплекса.

Отдельный танковый батальон под названием «Август» ведет огонь по националистам, засевшим в Белогоровке на Северском направлении. Методично «разбирает» укрытия, в которых прячутся боевики.

После точных попаданий горит танк. Детонирует боекомплект внутри вражеской боевой машины пехоты. Подтверждающее видео снято на камеру квадрокоптера и тепловизором.

Руководит танковым взводом опытный командир с позывным «Волк». Это он не побоялся взять меня пассажиром на боевое задание. Их подразделение было создано еще в августе 2014-го. Отсюда название - «Август».

«Перед каждым выездом - адреналин. В танк садишься - вообще не страшно становится. Наоборот, когда противника едешь уничтожать - злость чувствуется. Знаете, такая холодная ярость», - говорит «Волк».

Танкисты играют важную роль при штурме опорных пунктов. Эти эксклюзивные кадры сняты в лесах под Кременной. Оператор дрона корректирует штурм украинских укреплений. Атака начинается с работы наших танков.

Видно, как солдаты ВСУ пытаются сопротивляться. Но они обречены, окружены и отрезаны от своих сил. Наши штурмовики ведут стрелковый бой на минимальном расстоянии. Пули ложатся в считанных сантиметрах от бойцов. Дрон летает так близко, что можно различить красные повязки наших и зеленые - противника.

В итоге все боевики ликвидированы. Наши штурмовики в окопах. Финальный штрих - бросок гранаты в большой блиндаж, чтобы наверняка.

Опорник взят. Штурм проведен блестяще, без потерь. Наши военные заняли новые позиции и продвинулись вглубь. Такого результата можно достичь только путем долгих тренировок на полигоне, доводя каждое действие до автоматизма.

«Чтобы ребята учились работать из-за укрытия, не выставлялись, правильно отработали, правильно занимали дистанцию от укрытия, правильно перемещались», - говорит инструктор с позывным «Турист».

Все военнослужащие, проходящие подготовку в тыловой зоне СВО, прежде чем попасть на передний край, становятся универсальными воинами. Изучают все виды мин, стрелкового оружия и боеприпасов. Учатся оказывать первую помощь себе и товарищу. Чтобы в нужный момент выжить и победить.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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