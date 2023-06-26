Опора страны: о чем Путин разговаривал с выпускниками военных вузов в Кремле

В Кремль пригласили лучших из лучших, тех кто закончил военные вузы с золотой медалью или получил диплом с отличием.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На этой неделе президент Владимир Путин лично пообщался с теми, кто сейчас составляет гордость российской армии. В Георгиевском зале Кремля Верховный главнокомандующий встретился с выпускниками высших военных учебных заведений, с молодыми офицерами, с теми, кому уже возможно завтра, предстоит отправиться в зону спецоперации и защищать страну. Впереди у них служба в непростых условиях, в очень ответственный для страны момент. И это им завтра командовать войсками, новейшей боевой техникой, принимать решения и нести ответственность за личный состав. Именно они сегодня настоящая элита страны. Но поздравляя выпускников, Верховный главнокомандующий обращался, конечно, ко всем, кто носит погоны.

«Испокон веков наши офицеры выбирали воинское дело по призванию и по велению сердца, служили Родине верно и преданно, а нравственной основой для них всегда были честь, любовь к Отчизне, чувство ответственности за ее судьбу. Именно эти качества, так же как талант наших выдающихся полководцев, мужество и стойкость солдат и командиров, единение всего народа становились решающей силой в сражениях, которые определяли судьбу нашего Отечества, да и всего мира», - сказал президент.

Путин рассказал о задачах, которые стоят перед армией, важнейшая из которых - развитие ядерной триады, которая сейчас, как никогда прежде, обеспечивает глобальный баланс сил в мире. Будет продолжено создание новейших образцов бронетехники, ударных боевых комплексов, и ПВО. Около половины частей РВСН уже оснащены комплексами «Ярс», на боевое дежурство поступит «Сармат» с новой тяжелой ракетой.

Что еще глава государства говорил об укреплении армии и приоритетах развития страны, в сюжете корреспондента «Звезды» Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».