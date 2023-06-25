Два человека погибли в результате пожара в Королеве

К этому часу возгорание локализовано на площади в 40 квадратных метров.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Два человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в подмосковном Королеве. Один из погибших оказался пожарным.

«Один из погибших во время пожара был сотрудником 80-й пожарно-спасательной части», - приводит РИА Новости слова своего источника в оперативных службах.

Огонь вспыхнул на 14 этаже. Из дома эвакуировали десять жильцов. Пожар распространился на площади в 40 квадратных метров. К этому часу возгорание локализовано. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте ЧП. О причинах возгорания пока не сообщалось. Ранее стало известно, что некоторым жильцам приходилось выпрыгивать из окон, чтобы спастись.