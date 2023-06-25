В стране и мире Губернатор Шапша заявил о снятии ограничений движения в Калужской области Ирина Елагина Ограничения на движение личного транспорта вводились 24 июня из-за ситуации с ЧВК «Вагнер». © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Власти Калужской области приняли решение об отмене ограничений для движения частного транспорта в регионе, введенных накануне из-за ситуации с ЧВК «Вагнер». О стабилизации дорожной обстановки сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. «Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области. В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения», - написал глава региона в Telegram. Ранее сообщалось об отмене ограничений, введенных ранее на трассах Краснодарского края. Экспертное мнение и аналитика