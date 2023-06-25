Все ограничения, введенные ранее на трассах Краснодарского края, сняли

Ограничения вводились из-за заторов на дорогах в Ростовской области.

© Фото: Госавтоинспекция Кубани

Все магистрали на территории Краснодарского открыли для транспорта, никаких ограничений для движения нет. О нормализации дорожной ситуации на Кубани сообщила пресс-служба ГИБДД Краснодарского края.

«Все ранее введенные ограничения на трассах сняты», - говорится в Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани.

Напомним, что из-за ситуации с ЧВК «Вагнер» на дорогах Краснодарского края вводились ограничения в направлении Ростовской области.

Ранее Росавтодор сообщил об отмене введенных ограничениях на трассах.