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Опубликованы кадры уничтожения укрепрайона националистов на Купянском направлении

09:45 25.06.2023
Согласно сообщению МО РФ, были полностью уничтожены позиции украинских боевиков, вооружение и боеприпасы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации показало кадры объективного контроля уничтожения укрепрайона украинских националистов на Купянском направлении.

После обнаружения укрепрайона с боевиками и запасами боеприпасов по нему был нанесен удар высокоточным оружием.

В результате удара позиции украинских националистов, вооружение и боеприпасы полностью уничтожены.

Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении ракетно-бомбовых ударах вертолетами ВС РФ по двум бригадам украинских боевиков. При выполнении задачи были задействованы вертолеты Ка-52, Ми-28, а также штурмовики Су-25.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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