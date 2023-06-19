ABC News: перепуганная толпа затоптала подростка во время стрельбы на вечеринке в США

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На вечеринке в офисном здании в американском городе Сент-Луис произошла стрельба. В ходе происшествия погибла девушка-подросток, еще 10 человек пострадали. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Восемь из 11 жертв, включая погибшую, были несовершеннолетними. Среди жертв было шесть девушек», - сообщает телеканал.

По данным СМИ, 17-летнюю девушку насмерть затоптала толпа, в панике бежавшая от стрелка. Подросток получил тяжелые травмы спинного мозга.

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе. Им оказался 17-летний парень.

В начале июня стало известно о погибших в результате стрельбы на церемонии выпускного в американском городе Ричмонд. Семеро человек были застрелены, еще четыре получили травмы, а одного сбила машина, когда он убегал с места происшествия.