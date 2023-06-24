В российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении САУ Paladin расчетом «Гиацинт-С» в районе населенного пункта Песчаная.

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Российские артиллеристы уничтожили американскую САУ Paladin и минометный расчет противника на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Согласно заявлению представителя Минобороны России, в районе населенного пункта Песчаная расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» под командованием сержанта Владимира Казначеева уничтожил САУ М109 Paladin американского производства в ходе контрбатарейной борьбы.

«Расчет самоходной артиллерийской установки "Акация" уничтожил минометный расчет противника в районе населенного пункта Новоселовское», - добавил представитель Минобороны РФ.

Кроме того, согласно словам представителя Минобороны РФ, по скоплению живой силы противника, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны были нанесены десять ударов ударными вертолетами Ка-52, Ми-28 и штурмовиками Су-25.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» также отметил, что был уничтожен вражеский беспилотник Puma американского производства в районе населенного пункта Двуречное.

Ранее в МО РФ сообщали о нанесении ударов по готовящимся наступать украинским боевикам на Бахмутском направлении. Противника поражает авиация и артиллерия Вооруженных сил России.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.