По мнению обозревателя издания, европейские страны оказались в уязвимом положении.

© Фото: Petrov Sergey news.ru via globallookpress.com

Западные страны должны принять разворот Российской Федерации от Европы. Об этом написал обозреватель Times Макс Гастингс.

«Мы должны адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот от Европы», - пишет колумнист.

Согласно автору статьи, санкции не смогли сильно повлиять на Москву, и экономика России «держится на удивление хорошо», чего нельзя сказать о самих западных странах.

Гастингс привел данные, по которым оборонная промышленность Западной Европы и Великобритании находится в плачевном состоянии. После Брексита Лондон объявил об амбициозных планах по развитию страны, но для реализации этой стратегии не оказалось «никаких новых ресурсов», посетовал обозреватель.

По мнению Макса Гастингса, страны Европы оказались в уязвимом положении из-за сложившейся ситуации, и они «должны укреплять свои вооруженные силы».

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что коллективный Запад повторяет путь Гитлера. Согласно его словам, западные страны пытаются расчленить Россию.