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Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили более пятидесяти украинских националистов и семь боевых бронемашин на участке Южно-Донецкого направления. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов

Согласно словам представителя Минобороны России, военнослужащие группировки войск «Восток» проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Чехов отметил личную заслугу командира мотострелковой роты мотострелковой бригады группировки капитана Александра Булатова в отражении наступающих вражеских сил. В ходе отражения атаки офицер грамотно организовал оборону и мужественно командовал составом, чем вдохновлял военнослужащих.

«В ходе боя рота капитана Александра Булатова уничтожила семь боевых бронированных машин и более полусотни националистов», - заявили в Минобороны России.

Начальник пресс-центра группировки отметил, что противник отступил, понеся существенные потери. Позиции российских войск были удержаны, отметил Чехов.

Ранее российские военнослужащие отразили атаки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В частности, в районе Каменского была уничтожена вражеская САУ барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.