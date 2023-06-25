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American Greatness: поставки оружия Украине ударили по влиянию США в мире

Елизавета Егорова
04:57 25.06.2023
По мнению журналиста Дэвиса Хэнсона, Киев манипулирует внутренней политикой Америки.
American Greatness: поставки оружия Украине ударили по влиянию США в мире
© Фото: defense.gov
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Обозреватель American Greatness Дэвис Хэнсон заявил, что все растущий запрос на военную помощь для Украины пошатнул обороноспособность США, а также влияние Штатов в мире.

«Последние восемь лет Украина коварным образом манипулировала внутренней политикой Соединенных Штатов так, как еще никому в новейшей истории не удавалось», - заявил Хэнсон.

Журналист прогнозирует, что запасы оружия в Америке настолько иссякнут, что страна уже не сможет удовлетворять потребности Киева и поддерживать Тайвань, не говоря уже о каком-либо новом конфликте на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что на Западе заканчивается оружие для военной помощи Украине. Одновременно с этим растет число людей, недовольных опустошением резервов.

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