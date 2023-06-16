Дефицит побед: на Западе заканчивается оружие и терпение для Украины

На Западе с каждым днем растет число недовольных тем, как украинская армия использует дорогую технику, которую многие страны отдают Киеву, опустошая свои стратегические резервы.

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Хорошее настроение, которым генсек НАТО Йенс Столтенберг пытался замаскировать туманные перспективы вступления Украины в альянс, мгновенно улетучилось, когда один из журналистов задал вопрос о гарантиях безопасности, которые Киев просит предоставить ему на ближайшем саммите в Вильнюсе. Washington Post пишет, что Белый дом ждет результатов широко анонсированного украинского наступления в преддверии старта избирательной кампании Байдена. Хотя публично министр обороны США Ллойд Остин заявляет, что Украину никто никуда не подгоняет.

«Борьба Украины - это марафон, а не спринт. Не забег на короткую дистанцию. Поэтому мы продолжим как срочную, так и долгосрочную поддержку Украины. На этот счет не должно быть никаких заблуждений», - говорит Ллойд Остин.

Что будет, если Байден сам сойдет с дистанции, демонстрируют опросы общественного мнения. Среди сторонников Республиканской партии доля тех, кто считает, что Белый дом слишком много тратит на Украину, с марта прошлого года выросла почти в пять раз - до 44 процентов.

«Вообще-то Зеленскому вот сейчас тактически лучше потянуть время, чтобы получить еще боеприпасы, еще танки, дождаться F-16, которые будут поставлены. Но они будут поставлены не ранее, чем через 2-3 месяца. А на Западе очень хотят, чтобы уже сейчас что-то началось, потому что им надо отчитываться и перед своими избирателями, и просто ну как - они несколько месяцев накачивали Украину, как они считают, достаточно большими силами и средствами, и эти силы и средства сейчас простаивают. Либо тратятся вот в тех действиях, которые происходят в зоне специальной военной операции», - говорит военный обозреватель Дмитрий Корнев.

При этом американская газета Politico выходит с совсем уже неполиткорректной обложкой, обвиняя европейцев, слишком медленно наращивающих оборонный потенциал, в стратегическом бессилии. Вот только вместо танков западного производства там знаменитый советский Т-34.

Кадры с уничтоженными немецкими танками Leopard на прошлой неделе обошли все мировые СМИ. Заменить всю выбывшую из строя технику новой не получится, признал на этой неделе министр обороны Германии Борис Питориус. Вместо этого Leopard будут ремонтировать и раз в месяц отправлять обратно. Но приоритет - все-таки собственная безопасность.

«Мы должны восполнить собственные запасы. Кроме этого, необходимо обслуживать уже существующую технику. Нам нужен обороноспособный бундесвер - мы все еще не знаем, что может произойти на восточном фланге», - говорит Питориус.

Запад просто уже не имеет достаточного количества оружия и боеприпасов, чтобы всерьез поддерживать Украину, говорит военный эксперт Александр Храмчихин.

«И, соответственно, они не очень понимают, как из этой ситуации выходить. Поэтому пытаются этот выход искать, а его не просматривается. Особенно с учетом всех этих бесконечных заявлений, что будем поддерживать столько, сколько нужно, пока Украина не победит», - говорит Храмчихин.

Военная помощь Киеву уже обошлась Вашингтону в 40 млрд долларов. Украине были переданы почти 2 тысячи зенитных комплексов Stinger, 10 тысяч противотанковых систем Javelin, одна батарея Patriot, десятки танков Abrams и БМП Bradley.

При этом в докладе инспекторов Пентагона говорится, что небрежный учет увеличивает риски исчезновения оружия и техники по пути на Украину, хотя конкретных случаев, как уверяют, пока не было зафиксировано.

Зато на Украине отчитались, что каждая 8-я партия приборов ночного видения, пластин для бронежилетов и тепловизоров не доехала до получателя за последние полгода.