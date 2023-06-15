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Немецкий концерн Rheinmetall планирует в ближайшие шесть недель заключить с правительством ФРГ сделку на поставку боеприпасов на миллиарды евро, а в июле уже передать Украине снаряды калибра 35 миллиметров для зенитных орудий Gepard. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер. По его словам, ожидается, что за год будут выполнены заказы на сумму, которая исчисляется «двузначным числом миллиардов евро».

«Это определенно будет наш лучший год с точки зрения приема заказов. Мы сейчас производим снаряды почти на полную мощность, потому что спрос есть. Международный спрос очень высок», - сказал Паппергер в интервью Reuters.

Напомним, ранее постпред Росии в ООН Василий Небензя заявил, что растущие поставки оружия Киеву показывают, что страны НАТО не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Дипломат отметил, что поток оружия на Украину идет по нарастающей. При этом на Западе утверждают, что не вовлечены в конфликт. Однако это не так.

Растущий поток оружия показывает, что Североатлантический альянс настроен на эскалацию и не заинтересован ни в каком мирном урегулировании конфликта, добавил Василий Небензя. По его словам, поставки все более мощного оружия и поддержка Киева данными для нанесения ударов делают страны Запада соучастниками военных преступлений националистов.