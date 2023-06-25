ОПК Боевые машины БМП-3Ф для морпехов усовершенствуют по опыту СВО Елизавета Егорова Компания «Высокоточные комплексы» сообщила о будущей модернизации боевых машин для морпехов БМП-3Ф. © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости Читайте нас на: Боевые машины БМП-3Ф, разработанные в России для морской пехоты, будут улучшены по опыту их использования на специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба «Высокоточных комплексов» РИА Новости. «Доработки, которые вносятся в облик БМП-3 по результатам участия этой машины в спецоперации, будут успешно реализованы в БМП-3Ф и БТ-3Ф», - приводят РИА Новости слова пресс-службы. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С. Технику изготовил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина. Экспертное мнение и аналитика