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Боевые машины БМП-3Ф для морпехов усовершенствуют по опыту СВО

Елизавета Егорова
04:22 25.06.2023
Компания «Высокоточные комплексы» сообщила о будущей модернизации боевых машин для морпехов БМП-3Ф.
Боевые машины БМП-3Ф для морпехов усовершенствуют по опыту СВО
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Боевые машины БМП-3Ф, разработанные в России для морской пехоты, будут улучшены по опыту их использования на специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба «Высокоточных комплексов» РИА Новости.

«Доработки, которые вносятся в облик БМП-3 по результатам участия этой машины в спецоперации, будут успешно реализованы в БМП-3Ф и БТ-3Ф», - приводят РИА Новости слова пресс-службы.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С. Технику изготовил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина.

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