В Приморье на реке пропали трое детей от 8 до 12 лет

После пропажи детей в Приморье были организованы поисково-спасательные работы.

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В Яковлевском районе Приморского края на реке Арсеньевка пропали трое детей. Служба ГУ МВД региона уточнила, что пропавшие - два мальчика восьми и девяти лет и девочка 12 лет.

«Поступило сообщение о безвестном исчезновении трех несовершеннолетних. 24 июня в 12.00 дети отправились на реку Арсеньевка, после чего домой не вернулись», - приводит ТАСС слова МВД.

Организованы поисково-спасательные работы с привлечением волонтеров и сотрудников МЧС.

Ранее тело младшего брата основателя группы Cream Soda Романа Свиргунова было найдено в Ярославской области. Он числился пропавшим без вести в акватории реки Волги.