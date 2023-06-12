В зоне спецоперации организовали телемост для связи военных ЦВО с близкими

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В честь Дня России для военнослужащих Центрального военного округа из Свердловской области, участвующих в спецоперации, организовали телемост с их близкими. Бойцы смогли увидеться и пообщаться со своими женами, детьми и родителями. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Также телемост посетили музыканты фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа и российский певец Евгений Барс. Они исполнили несколько музыкальных номеров.

После окончания концертной программы члены семей военных рассказали, как у них дела дома и пожелали здоровья своим защитникам. Бойцы, в свою очередь, рассказали, что у них все хорошо.

Отметим, с начала СВО регулярно проводят телемосты между военнослужащими и их близкими. Это помогает поддержать боевой дух личного состава и поддерживать связь с ними их семей.

Так, например, недавно с родственниками по видеосвязи смогли увидеться бойцы ЦВО из Кемеровской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.