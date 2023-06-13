Госдума приняла закон, более чем в четыре раза увеличивающий размер страхования пассажиров такси

Сейчас максимальная выплата пассажиру в случае вреда его жизни и здоровью не превышает 500 тысяч рублей.

© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress

Депутаты Госдумы РФ во втором и третьем чтениях приняли закон, более чем в четыре раза увеличивающий размер страховых выплат пассажирам такси. Законодательная новелла вступит в силу с 1 сентября следующего года. Парламентарии постановили, что перевозчик не сможет работать, пока не застрахует свою ответственность минимум на два миллиона рублей за причинение вреда здоровью пассажира.

Сейчас максимальная выплата пассажиру в случае вреда жизни и здоровью не превышает 500 тысяч рублей, так как такси не подпадает под действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. Предполагается, что страховой полис будет приобретаться на каждый автомобиль.

Кроме того, с 1 сентября таксистам-физлицам запретят работать более 12 часов в сутки. Согласно правительственному постановлению, продолжительность рабочей смены не должна превышать больше 10 часов, но для завершения заказа допускается ее продление на два часа.