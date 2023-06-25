Ивановские десантники несколько раз в неделю бегут кросс и стреляют по мишеням

Бойцы бегут кросс в полной экипировке. Показавших лучшие результаты поощряют и ставят в пример.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Несколько раз в неделю военнослужащие Ивановского соединения ВДВ улучшают навыки ведения боя в тыловой зоне спецоперации. Бойцы, находясь в полной экипировке, бегут многокилометровые кроссы, а также стреляют по мишеням из автомата Калашникова.

Чтобы показать пример личному составу, отличившихся на учениях бойцов выделяют и поощряют.

Десантники были выведены по ротации с линии соприкосновения для отдыха и восстановления боеспособности.

Днем ранее Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники на Южно-Донецком направлении экипажем вертолета Ка-52 «Аллигатор». Он поразил боевиков управляемой ракетой.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.