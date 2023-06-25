Блинкен заявил, что слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине отражают позицию США

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Слова Джо Байдена отражают позицию всего американского руководства. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.

Так Блинкен ответил на вопрос о том, согласен ли он вслед за Байденом китайского лидера Си Цзиньпина «диктатором».

«Президент высказывается четко и откровенно. Я работаю на него более 20 лет, и он говорит от имени всех нас», - сказал Блинкен.

По словам госсекретаря, когда диалог заходит о Китае, абсолютно понятно, что Вашингтон будет говорить и делать то, что не понравится Пекину и наоборот - Пекин будет делать то, что не понравится Вашингтону.

Напомним, на этой неделе американский президент Джо Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором», комментируя случай со сбитым аэростатом. В Китае высказывание назвали провокацией.