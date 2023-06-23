В Свердловской области полыхает крыша пятиэтажного жилого дома

В МЧС сообщили о подготовке пункта временного размещения для жильцов пострадавших от пожара квартир в Первоуральске.

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В Свердловской области в Первоуральске в пятиэтажном доме локализовали пожар площадью 450 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В 23:47 (21:47 мск) огнеборцы локализовали пожар на улице Ильича в Первоуральске на площади 450 квадратных метров. Для жителей пострадавшего от огня дома готовится пункт временного размещения», - следует из сообщения.

Первые сообщения о возгорании кровли на 200 квадратных метрах в пятиэтажном доме в Первоуральске поступили в 19:56 по московскому времени. Согласно последним данным, на месте работают 19 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.

На кадрах сообщества «Вышка» запечатлена полыхающая кровля. Эвакуировали 53 человек, включая девять детей. При этом 12 человек, четверо из которых дети, спасали при помощи дополнительных устройств, добавили в МЧС. Информации о пострадавших нет, пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Ранее пожар, площадью 1100 квадратных метров в жилой пятиэтажке, зафиксировали в Казани. В горящем доме 66 квартир, в которых проживают 142 человека.