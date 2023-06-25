Опубликованы кадры с места обстрела Киевского района Донецка, где погиб 18-летний парень

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

В результате обстрела боевиками Киевского района Донецка сильно пострадал жилой дом и погиб 18-летний парень. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Звезды».

На кадрах видно, что с боковой части жилого многоквартирного дома обсыпались внешние панели и пострадали утеплительные конструкции. Рядом воронка от снаряда. В квартирах выбиты стекла, разрушены балконные рамы. У припаркованной рядом маршрутки вмятины и вдребезги разбитое лобовое стекло. Повсюду осколки.

Информация о гибели одного человека при обстреле Донецка из РСЗО поступила вечером в воскресенье. Еще один снаряд попал в Торговый центр.