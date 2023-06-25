Новый «Часовой памяти»: как в Воронеже почтили День памяти и скорби 22 июня

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Как связь поколений в священную для нас дату в Воронеже появился новый Часовой памяти. Так называют мемориальные часовни, которые по инициативе ветеранов военной контрразведки и при поддержке ФСБ России устанавливаются по всей стране. От Калининграда до Хабаровска, от Североморска до Севастополя - они навечно хранят память о подвиге советского народа.

В Парке «Патриотов» 22 июня в День памяти и скорби, кажется, собрался весь город. Ветераны Великой отечественной, труженики тыла, курсанты и офицеры Академии военно-воздушных сил.

В этот день все взгляды прикованы к белоснежной часовне, которая в лучах солнца словно сияет особенным светом. Благотворительный проект появился по инициативе ветеранов военной контрразведки и действующих сотрудников - потомков легендарного «Смерш», разгромившего спецслужбы фашистской Германии. Памятник открыли под эгидой общественного совета ФСБ России и Министерства обороны.

В Воронежской области в первые же недели войны в ряды ополчения вступили 200 тысяч солдат. В 2023 году 22 июня в основание памятника заложили землю, взятую с мест кровопролитных сражений.

«Почему это важно именно сейчас? Потому что Запад во главе с США с их союзниками принимает титанические усилия, чтобы исказить историю. Представляете, даже победителями во второй мировой называют только себя, не упоминая Советский Союз. Вот здесь конкретно на Воронежской земле первыми на защиту Воронежа стали четыре полка НКВД», - сказал Александр Безверхний, руководитель военной контрразведки ФСБ России с 2000-го по 2015 год.

В первые дни июля 1942 война разделила, казалось, бы тыловой город на две части - по правую сторону реки Воронежа обосновались фашистские подразделения, а левую часть отстаивали защитники города.

«212 дней и ночей город Воронеж был не просто фронтовым. Линия фронта проходила через наш город», - добавил Михаил Вольский, кандидат исторических наук.

Район Чернавского моста после войны пришлось отстраивать заново. Сегодня живописная набережная - любимое место для прогулок. Именно здесь в бой с фашистами вступил взвод разведки младшего лейтенанта 233 полка НКВД Алексея Арефьева. Его подразделение пыталось проникнуть на захваченные врагом территории, бойцы отважно вступили с вооруженными немцами в рукопашный бой. Силы были неравны. Но перед гибелью бойцы сумели добыть секретные документы немецкого штаба, которые помогли в бою красноармейцам.

Гитлер обрушил на маленький город свой танковый кулак и отправил сюда сильнейшие соединения - венгерскую королевскую армию, итальянские, румынские, финские, словацкие и хорватские части. Сюда вошла не только всем известная шестая армия Паулюса, но и вторая армия генерала фон Зальмута, которая считалась самым лучшим подразделением в вермахте.

Восемь укомплектованных до зубов дивизий потерпели крах на воронежской земле. Недалеко от города находится крупнейшее венгерское кладбище - целый мемориальный комплекс, где на каждой табличке десятки имен и фамилий. Свою гибель здесь встретили более 20 тысяч пособников вермахта. Сейчас эти места посещают их потомки, сюда приезжает и каждый новый венгерский министр обороны. За огромной территорией кладбища, где покоится враг, постоянно ухаживают, в то время как в Европе разрушают и оскверняют захоронения солдат Красной Армии.

«Сражение за Воронеж, оно очень известно в Европе. Почему? Потому что вторая венгерская армия, самая крупная, потерпела военное поражение за тысячелетнюю историю государства здесь под Воронежем», - рассказал Сергей Филоненко, доктор исторических наук, ректор Воронежского государственного педагогического университета.

Над сердцем города возвышается Чижовский плацдарм. Это главный памятник воинам-защитникам в Воронеже. Его часто сравнивают с Мамаевым курганом в Сталинграде. Да и сам Воронеж называют «Сталинградом на Дону».

Ключевой точкой в битве за Воронеж стал Чижевский плацдарм, который солдаты прозвали долиной смерти, потому что здесь простреливался каждый клочок земли. Сейчас тут самая крупная братская могила в области, в которой захоронено более 15 000 наших бойцов.

Какой ценой удалось выбить врага? Район педагогического института превратился в руины после ожесточенных боев. В двух шагах от этого места - две маленькие улочки, названные в честь большого подвига двух солдат, которые бросились грудью на амбразуры стреляющих дзотов.

Из 20 000 жилых домов в годы Великой Отечественной в Воронеже уцелело примерно 1500. Улица проспект Революции была практически стерта с лица земли. Немцы после себя оставляли мины, причем коварные итальянские в виде игрушек. Из-за этого жертвами чаще всего становились именно дети.

Сегодня на улице Театральная стоит монумент погибшим в годы войны детям и подросткам, которые разминировали город ценой своей жизни. На прохожих всегда смотрят бронзовый мишка, а жители оставляют свои игрушки.

Каждый год в День Памяти и скорби сюда приходит ветеран Митрофан Москалев. Он долго стоит перед памятником в полной тишине. Ему 94. Но в этот день, говорит, кажется, ему снова 13 - как и тогда, в тот страшный день.

13 июня 1942 года на цветущий Сад Пионеров немцы сбросили бомбы. В разгар праздника детвора праздновала начало школьных каникул. Митрофан выступал на сцене вместе с сестрой. Он играл на ударных инструментах, девочка пела в хоре.

«Летит самолет без опознавательных знаков. Воздушной тревоги не было, ничего не было. Он прямо летит и бросает именно вот в центр этих скамеек, на которых сидели дети. Прямо в центр бросает бомбу, понимаете? Ну, нас в это время смело с эстрадной площадки. Когда мы опомнились, мы поднялись, смотрим это страшное зрелище, вы понимаете. Много убитых, много фрагментов тел, висящих на деревьях», - сказал Митрофан Москалев, ребенок войны.

Митрофан с сестрой чудом не пострадали, тут же стали помогать раненым. Помогали наравне со взрослыми и после освобождения города, возрождая уничтоженные улицы, находили мины-ловушки.

Помогал восстанавливать город и коренной воронежец Иван Куручев. Он убежал на фронт, прибавив себе четыре года, и стал «сыном полка» танковой армии. Уже в 14 командовал экипажем танка, в 15 получил первое ранение. Участвовал в Сталинградской битве, освобождал Украину, Румынию, Молдавию, Венгрию, Австрию и Чехословакию. После победы, вернувшись на родную землю, не мог сдержать слез, увидев разруху.

«Вернулся домой, а дома то и нет. Вся злость - она осталась до конца войны. Сколько живу, так и сидит вот здесь, но мы победили врага! Побили. Это МЫ! Потому что это мы, наш русский человек сделал. Никто больше не сделал, а наши сделали», - вспоминает Иван Куручев, ветеран ВОВ.

Теперь у Воронежа есть еще одно священное место, где можно склонить голову перед мужеством наших героев. После открытия часовни люди весь день несли цветы - в память о подвиге нашего русского солдата.

В этот день также увековечили память служившего в контрразведке «Смерш» Героя СССР Павла Анищенкова в Усмани. В годы Великой Отечественной войны он получил несколько наград.