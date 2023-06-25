В стране и мире Один человек погиб при обстреле боевиками Киевского района Донецка Анастасия Бобылева Ранее сообщалось о взрыве в Киевском районе Донецка, снаряд попал в торговый центр. © Фото: Сергей Батурин, РИА Новости Читайте нас на: Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО, подтвердило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:40 - н.п. Красноармейск - г. Донецк (Киевский район): выпущена 1 ракета из РСЗО», - говорится в сообщении. По имеющимся данным, в результате удара погиб человек и бли повреждены близлежащие здания. Ранее сообщалось о взрыве, прозвучавшем в Киевском районе Донецка, очевидцы заметили сильное задымление. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что снаряд попал в торговый центр «Донецк сити». Экспертное мнение и аналитика