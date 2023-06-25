Один человек погиб при обстреле боевиками Киевского района Донецка
Ранее сообщалось о взрыве в Киевском районе Донецка, снаряд попал в торговый центр.
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО, подтвердило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:40 - н.п. Красноармейск - г. Донецк (Киевский район): выпущена 1 ракета из РСЗО», - говорится в сообщении.
По имеющимся данным, в результате удара погиб человек и бли повреждены близлежащие здания.
Ранее сообщалось о взрыве, прозвучавшем в Киевском районе Донецка, очевидцы заметили сильное задымление. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что снаряд попал в торговый центр «Донецк сити».