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В подмосковной Балашихе горят гаражи

Анастасия Бобылева
18:52 25.06.2023
Очевидцы рассказали, что слышали взрыв.
В подмосковной Балашихе горят гаражи
© Фото: Балашиха рулит!, ВКонтакте
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В Балашихе Московской области начался пожар, загорелся гараж. Очевидцы рассказали, что перед возгоранием слышали звуки взрыва.

По имеющимся данным, пожар произошел у станции Горенки на Объездном шоссе. О пострадавших не сообщается, причины возгорания неизвестны.

Ранее пожар произошел в Свердловской области, загорелась крыша пятиэтажного дома. Площадь распространения огня составила около 450 квадратных метров.

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