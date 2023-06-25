В подмосковной Балашихе горят гаражи
Очевидцы рассказали, что слышали взрыв.
© Фото: Балашиха рулит!, ВКонтакте
В Балашихе Московской области начался пожар, загорелся гараж. Очевидцы рассказали, что перед возгоранием слышали звуки взрыва.
По имеющимся данным, пожар произошел у станции Горенки на Объездном шоссе. О пострадавших не сообщается, причины возгорания неизвестны.
Ранее пожар произошел в Свердловской области, загорелась крыша пятиэтажного дома. Площадь распространения огня составила около 450 квадратных метров.