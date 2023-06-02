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Губернатор Дюмин показал Голиковой реабилитационный центр «Перезагрузка»

Ян Брацкий
19:05 02.06.2023
В центре «Перезагрузка» военнослужащие могут не только пройти реабилитацию, но и освоить новую специальность или попробовать себя в паралимпийских видах спорта.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Для военнослужащих, получивших тяжелые ранения на передовой будут созданы все условия, чтобы они могли вернуться в жизнь - попробовать себя в паралимпийском спорте, освоить новую специальность, устроиться на работу или продолжить службу в Вооруженных силах. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Вместе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым она посетила реабилитационный лагерь «Перезагрузка» и пообщалась с участниками спецоперации. Вице-премьер рассказала о работе фонда «Защитники Отечества» в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

«В новых регионах созданы региональные комиссии, филиалы фонда "Защитники Отечества", они точно также приступили к работе, как и в других 85-ти регионах. Мы очень надеемся, что этот процесс запустится и социальные координаторы начнут свою работу. Нам собственно и нужны были эти социальные координаторы для того, чтобы они обеспечивали связь между конкретным ветераном или его семьей и органами власти», - заявила Голикова.

Вице-премьер осмотрела отделения центра. Каждый боец здесь может попробовать свои силы в адаптивном волейболе, стрельбе из лука или других дисциплинах. Как рассказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, скоро в лагерь поступит новое оборудование, которое поможет еще быстрее восстанавливать здоровье пациентов.

«Есть определенные запросы и мы их удовлетворим, уже найдены источники внебюджетного финансирования для аппаратуры, которая будет не только реабилитировать, но и медицинская аппаратура, которая необходима по тем или иным направлениям, которые обозначили нам врачи, которые здесь находятся», - пообещал губернатор Тульской области.

Ранее знаменитые паралимпийцы провели мастер-классы для военнослужащих, получивших серьезные ранения в зоне спецоперации. На территории госпиталя Бурденко организовали площадки для занятий баскетболом, фехтованием, настольным теннисом и другими видами спорта. Несколько человек продемонстрировали настолько хорошие результаты, что попали в состав Паралимпийской сборной и теперь тренируются на профессиональном уровне.

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